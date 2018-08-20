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الطريقة الصحيحة لحفظ لحوم الأضاحي لفترة طويلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:04 - 20 اغسطس 2018
اللحوم اللحوم
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بمناسبة حلول موسم عيد الأضحى، وقيام المواطنين بتخزين لحوم الأضاحي، نستعرض الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم لتظل سليمة لفترة طويلة بدون تلف.

1- التأكد من كون اللحم، الذي ترغبين بحفظه صالح للاستخدام، ويتم معرفة ذلك من خلال لون اللحم، ورائحته، ورجوعه لمكانه، بعد الضغط بالأصابع عليه، إن عاد اللحم لوضعه الطبيعي فيكون طازجًا، أما إن بقى مكان الأصابع، ولم يعد لمكانه، فهذا دليل على كون اللحم قديم، أو أن الأضحية غير سليمة.

2- تجنب وضع أي شيء على اللحوم، التي تريد حفظها، مثل "التتبيلات" أو الملح أو الخل، وقبل وضعها في كيس الحفظ المخصص وإغلاقه، يجب ترك الكيس مفتوحًا لبعض الوقت لضمان أنه غير دافئ من أثر الذبح القريب ثم يتم إفراغ الكيس من الهواء وإغلاقه.

3- وضع كمية معقولة في الكيس بدون مبالغة.

 4- يمكن الكتابة على كيس اللحم، ذلك أنه قد يصعب عليك في مرات تحديدها أو تحديد تاريخ حفظها، وبالتالي سيكون من الصعب تحديد الأولوية في الطهي.

5- تصفيف الأكياس بطريقة منظمة، ووضعها في ركن خاص في الفريزر، ومراعاة عدم وضعها فوق الخبز أو الأطباق المكشوفة في "الفريزر" أو قوالب الثلج.

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