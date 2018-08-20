مسلخ بلدية غزة جاهز للأضاحي وتحذيرات من الذبح في الشوارع

ككل عام، تستعد بلدية غزة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يصادف غداً الثلاثاء، حيث مسلخ البلدية والحدائق وترحيل النفايات وتنظيم الشوارع والأسواق وتنظيفها.

وقد أنهت البلدية، هذه الاستعدادات، حيث أعدت خطة لجمع وترحيل النفايات قبل وخلال أيام العيد، وضخ كميات إضافية من المياه لتلبية احتياجات المواطنين، وفتح الحدائق لاستقبال الزوار، وتنظيم الشوارع والأسواق ومنع إغلاق الطرقات لتسهيل حركة المواطنين في المدينة.

مسلخ البلدية

وبخصوص مسلخ البلدية، أوضح مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة م. عبد الرحيم أبو القمبز، أن البلدية أتمت كافة استعداداتها لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك لذبحها في مسلخ البلدية.

وبين في تصريحٍ خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مسلخ البلدية الموجود في جنوب حي الزيتون، يُعد أكبر مَسلخ آلي مجهز لاستقبال الأضاحي وذبحها آلياً والتعامل مع المذابح بطريقة علمية منظمة.

وأشار، إلى أن المسلخ يستقبل المواشي ومئات الرؤوس على مدار السنة، عن طريق التجار والشركات ونقلها لمحلات الجزارة، ويتم ذلك من خلال طاقم البلدية حيث يتمم كافة الإجراءات، بالإضافة لإشراف من طبيب بيطري، قبل وبعد العملية للتأكد من سلامتها.

ووفقاً لأبو القمبز، فالمسلخ يخدم مدينة غزة بالكامل والتي تعد نصف قطاع غزة، حيث يتسع لذبح 120 – 130 رأس.

وعن الذبح في الشوارع، بين أبو القمبز، أن البلدية تمنع الذبح في الشوارع، ولكن البعض يقوم بالذبح في منزله.

تحذيرات هامة

وطالب المواطنين الذين يقومون بالذبح في المنازل، أن يتوخوا الحذر والدقة، وتنظيف الأماكن بشكل جيد، ووضع مخرجات الذبح في أكياس بلاستيك قوية ونقلها لأقرب حاوية بحيث يقوم عمال النظافة بنقلها.

كما دعاهم لتوخي الحذر وعدم اقتراب الأطفال من العجول تحديداً، والانتباه من هرب المواشي، ومحاولة السيطرة عليها وعدم التعامل معها بقسوة.

النظافة والمياه والصرف الصحي

أما النظافة، فذكرت البلدية في بيان لها، أن الخطة سيبدأ العمل بها منذ اليوم الاثنين، وتتضمن توزيع العمل على ورديتين صباحية ومسائية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها لاسيما في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأوضحت البلدية أن "اليوم الوقفة " ستعمل ورديتين صباحية ومسائية لجمع النفايات، حيث ستعمل الوردية الصباحية من الساعة الخامسة والنصف صباحاً وحتى الساعة 11 ظهرا ويعمل بها نحو 370 عاملا وإداريا ، بالإضافة إلى 32 آلية ستعمل من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا لترحيل النفايات و 9 آليات أخرى ستعمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 6 مساءً، فيما ستبدأ الوردية المسائية عملها من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة وحتى الساعة 5 فجراً وسيتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.

وأضافت أن وردية واحدة للعمل ستعمل في اليوم الأول للعيد وتبدأ من الساعة 5 وحتى الساعة 30 :10 صباحاً وسيتركز العمل خلالها على تنظيف كافة أحياء ومناطق المدينة وتفريغ حاويات النفايات وترحيلها للمكب الرئيس شرق المدينة.

وبينت أنه تم تخصيص وردتين صباحية ومسائية للعمل ثاني أيام العيد، ووردية واحدة للعمل في اليومين الثالث والرابع وستعمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 مساءً وسيتركز عملها على جمع وترحيل النفايات من كافة مناطق المدينة وترحيلها للمكب الرئيس .

وفيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي أوضحت البلدية أن طواقم الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي ستعمل خلال أيام العيد على زيادة ساعات عمل آبار المياه لضخ كميات إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خلال فترة العيد، وكذلك معالجة أي طفح للصرف الصحي.

ونوه إلى أنه ستعمل ثلاث فرق من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 ليلاً لمعالجة أي مشاكل قد تطرأ في شبكات الصرف الصحي والمحطات، داعيةً المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي مخلفات الذبح في داخلها حتى لاتتسبب في انسداداها .

الحدائق والأسواق

وبخصوص عمل الحدائق واستقبال المواطنين أوضحت البلدية أنه سيتم فتح جميع الحدائق أمام المواطنين لاسيما حديقة البلدية الرئيس في شارع عمر المختار وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 والنصف مساءً طيلة أيام العيد.

وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق ومنع إغلاق الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل أصحاب البسطات؛ قالت البلدية إن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات تواصل جهودها لتنظيم الطرق ومنع التعدي على الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين وستعمل خلال الأيام التي تسبق العيد حتى ساعات الفجر الأولى للحافظ على النظام في المدينة.

ودعت البلدية أصحاب المحلات التجارية والبسطات العشوائية إلى ضرورة المحافظة على النظام العام وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع العامة والتعاون مع موظفيها العاملين في الميدان حفاظا على النظام ولمنع وقوع أي حوادث قد تنتج بفعل إغلاق الأرصفة والطرقات، موضحةً أنه يتم السماح لأصحاب البسطات بالعمل والبيع بشرط عدم إغلاق الأرصفة والشوارع وإعاقة حركة مرور المواطنين في الأسواق والمناطق التجارية من المدينة .