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العاهل الأردني: نحن الأردنيون لا نغير مواقفنا أبدا من القضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:49 - 19 اغسطس 2018
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
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أكد عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأحد، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال الملك عبد الله: "نحن الأردنيين، عندما نكون مقتنعين بشيء، لا نغير مواقفنا أبدا".

وتتردد أنباء عن أن الولايات المتحدة تجهز خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تستند إلى إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، بمساعدة دول عربية.

وأضاف: "بالنسبة لحماية القدس ومستقبل فلسطين، أسمع إشاعات ولا أعرف من أين يأتون بها، لكن نحن كأردنيين نعرف ما هو المطلوب، وبالنسبة لنا مستقبل الأردن أهم شيء، وأيضا كيف نساعد أخواننا في الضفة والقدس".

وتابع أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية "يستند إلى ضرورة تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين".

ووقع العاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مارس/آذار 2013، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

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