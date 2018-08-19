مصر على رأس القائمة.. تعرف على جنسيات حجاج الداخل؟

أعدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تقرير يحصد أعداد حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام 2018 ، وجاء حصر الأعداد على النحو التالى:

تخطى عدد الحجاج غير السعوديين من الداخل سقف الـ100 ألف (93282)، وحل الحجاج المصريون من الداخل السعودي على رأس القائمة بواقع 36.896 حاجا، يليهم الحجاج الباكستانيون بـ11.221 حاجاً، فحجاج الهند ثالثاً بأكثر من 11 ألف حاج، وحل اليمنيون رابعاً بقرابة 10 آلاف حاج، فحجاج بنغلاديش بـ4114 حاجاً، يليهم الحجاج الأردنيون بـ3689 حاجاً، فالسوريون بواقع 2370 حاجاً.

وحسبما ذكرت صحيفة عكاظ حل في المرتبة التاسعة من حيث أعداد الحجاج غير السعوديين القادمين من داخل المملكة، الحجاج الإندونيسيون بواقع 1527 حاجاً، يليهم في المرتبة العاشرة الحجاج الفلبينيون بواقع 827 حاجاً، وتقاسمت جنسيات أخرى باقي أعداد حجاج الداخل من غير السعوديين.