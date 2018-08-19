قيادي في حماس: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة

أكد غازي حمد القيادي في حركة حماس اليوم الأحد، أن التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي اضطرارية ومؤقته من أجل تحسين ظروف الفلسطينيين في القطاع.

وقال حمد لفضائية الغد، "إن التهدئة مؤقتة واضطرارية من أجل تحسين ظروف الناس في غزة وليس لإسقاط خيار المقاومة ولا لدفع أثمان سياسية مقابلها".

وأضاف القيادي في حركة حماس "الفصائل الفلسطينية لم تتوصل إلى صيغة نهائية بشأن التهدئة حتى اللحظة.. ويجب ألا يكون هناك تخوفات بشأن التهدئة لأننا لن نقبل بفصل غزة عن الضفة".

وطالب حمد بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال، مؤكدا استعداد حركة حماس للمصالحة المبنية على الشراكة.

ولمزيد من التفاصيل انتظرونا الليلة في برنامج أوراق فلسطينية الذي يبث الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت فلسطين، العاشرة بتوقيت القاهرة.