تنقل 5881 مسافر السبت عبر منفذ الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 5881 مسافر في كلا الاتجاهين السبت عبر معبر الكرامة الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 2714 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 3167 مسافر، أما المرجعين فبلغ عددهم 5 مسافرين.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.