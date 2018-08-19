فوائد الحمص الذهبية

يعتبر الحمص من البقوليات الشهيرة جداً، ليس فقط في عالمنا العربي، بل عرف طريقه حول العالم أيضاً، ليس بسبب ثمنه الزهيد وطعمه اللذيذ وطرق طهيه المتعددة، بل نظراً لفوائده الذهبية العديدة.

ويحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين النباتي وعلى كالسيوم ومغنسيوم وعلى قدر جيد من المعادن النادرة المضادة للأكسدة.

كما يحتوي الحمص على البروتينات، والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمواد المعدنية.

ويحتوي الحمص أيضاً على الزنك والفوسفور والحديد والنحاس فهو مقوٍّ لجهاز المناعة ومنشط للذاكرة ومقوٍّ للعظام والأسنان.

وهناك 5 فوائد دوائية للحمص، إذا عرفتها فإنك سوف تضيفه إلى جميع وجباتك بشكل يومي، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية:

1- يعزز مستوى الحديد في الجسم

فالحمص يعتبر من أفضل مصادر الحديد، كما أنه يحتوي على فيتامين "C" أيضاً، والذي يساعد الجسم في امتصاص الحديد.

لذا ففي حالة الإصابة بمرض الأنيميا، يمكن اللجوء إلى أنظمة غذائية تعتمد على الحمص لمقاومة المرض.

2- يقلل مستوى السكر بالدم

يحتوي الحمص على الكربوهيدرات المركبة، فهو يمد الجسم بالطاقة دون أن يحدث أي ارتفاع في مستوى السكر بالدم.

فالحمص غني بالبروتين، ويعطي إحساساً بالشبع والامتلاء، ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم. لذا فهو من الأغذية الصديقة لمرضى السكري.

3- يقي من السرطان

الحمص غني بالفولات، لذا فهو يقي من بعض أنواع من السرطان ومنها سرطان القولون والمستقيم.

4- يخفض مستوى الكوليسترول

أثبتت الدراسات أن تناول الحمص بشكل منتظم يخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يجعله غذاء مثالياً للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

5- يخفض الوزن

الحمص غني بالألياف لذا فهو يعطي الإحساس بالشبع والامتلاء مدة طويلة، وقد أثبتت دراسة حديثة أن تناول الحمص بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويساعدك في التخلص من الوزن الزائد.