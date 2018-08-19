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نتنياهو وليبرمان حسما موقفهما بشأن التهدئة مع غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:49 - 19 اغسطس 2018
نتنياهو وليبرمان نتنياهو وليبرمان
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ذكرت مصادر "اسرائيلية"، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، حسما موقفهما من الاستمرار بمحادثات التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، إن "نتنياهو وليبرمان قررا المضي قدما في محادثات التهدئة مع "حماس"، رغم بيان رئيس جهاز الامن العام "الشاباك الذي طالب بعدم الاستمرار بتلك المفاوضات.

وسبق أن اعتبر رئيس الشاباك  تلك المحادثات تلحق الضرر برئيس السلطة محمود عباس، وأن أي اتفاق كهذا مع حركة "حماس" يعمل على إضعاف من أسماهم بــ "المعتدلين" في المجتمع الفلسطيني، ويشكل إثباتاً للفلسطينيين أن "الكفاح المسلح يجلب نتائج في المعركة أمام إسرائيل".

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