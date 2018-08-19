حبة دواء "ثلاثية" تسيطر على ضغط الدم المرتفع

أفادت دراسة أسترالية حديثة، بأن حبة دواء تحتوي على جرعة منخفضة من 3 أدوية لارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تحد من ارتفاع ضغط الدم بصورة أفضل من الدواء المنفرد.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد جورج للصحة العالمية في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of the American Medical Association) العلمية.

وأوضح الباحثون أن ضغط الدم المرتفع هو مشكلة صحية عالمية تتطلب استراتيجيات علاجية جديدة للسيطرة على المرض.

وأضافوا أنه في معظم الحالات، يمكن أن يرجع سبب عدم فاعلية علاج ضغط الدم بشكل رئيسي إلى استخدام دواء واحد ذو فاعلية متواضعة.

ولرصد فاعلية استخدام أكثر من دواء للسيطرة على المرض، أجرى الفريق تجربة شملت 700 مريض يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المعتدل، وكان بينهم مرضى لم يتلقوا العلاج فيما يتناول آخرون دواء واحدا للضغط.

وحسب الدراسة، تتكون حبة الدواء الثلاثية التي تؤخذ مرة واحدة يوميًا من 3 عقاقير لخفض ضغط الدم هي: تلمسارتان - Telmisartan وأملوديبين Amlodipine و كلورثاليدون Chlorthalidone.وأعطى الفريق نصف المرضى حبة الدواء الثلاثية يوميا لمدة 6 أشهر، فيما أعطوا النصف الآخر حبة واحدة من أحد عقاقير ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن 70% من المرضى الذين تناولوا الحبة الثلاثية انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي / الانبساطي بأقل من 140/90 ميلليمتر زئبقي (وحدة قياس ضغط الدم)، مقابل 55% من المرضى الذين تناولوا حبة واحدة من عقاقير الضغط التقليدية.

ويقود ضغط الدم المرتفع إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.