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نفاد تذاكر النزال "الناري" بين ماكغريغور وحبيب خلال 3 دقائق فقط!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:46 - 19 اغسطس 2018
نفاد تذاكر النزال "الناري" بين ماكغريغور وحبيب خلال 3 دقائق فقط! نفاد تذاكر النزال "الناري" بين ماكغريغور وحبيب خلال 3 دقائق فقط!
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بيعت تذاكر النزال المرتقب على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC بين الإيرلندي كونور ماكغريغور والروسي حبيب نور محمدوف خلال وقت قياسي.

وخلال ثلاث دقائق فقط، تم بيع جميع التذاكر الـ20 ألفا وهي الطاقة الاستيعابية لمدرجات ملعب "فيغاس غولدن نيتس" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الذي سيستضيف النزال المرتقب ضمن فعاليات UFC 229 في الـ6 من أكتوبر القادم.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 205 و2505 دولارات، وسيدافع حبيب خلال النزال عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة.

ولم يتجرع الروسي حبيب حتى الآن طعم الهزيمة في مسيرته الاحترافية، حيث حقق 26 انتصارا في 26 نزالا، فيما لدى خصمه الإيرلندي 3 هزائم مقابل 21 انتصارا في مسيرته الاحترافية.

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