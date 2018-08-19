مصادر: عباس أبلغ المجلس المركزي بأنه سيكون بديلاً للتشريعي

ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن من أبرز القرارات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماع المجلس المركزي الأسبوع الماضي، هو حل المجلس التشريعي ليحل محله المجلس المركزي.

وذكرت المصادر، عن أشخاص شاركوا في الاجتماع دون تسميتهم، أن الرئيس عباس أبلغ المجتمعين عقب إغلاق القاعة في مقر المقاطعة برام الله، ومغادرة وسائل الإعلام، :" أنتم من اليوم تمثلون أعلى سلطة في البلد وبعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي". (ما يعني إلغاء عضوية أعضاء المجلس الحاليين صاحب الأغلبية لكتلة حماس البرلمانية).

وبحسب المصادر، فإن عباس عزا هذا القرار، لأنه لا يوجد أفق للمصالحة مع حركة حماس.

وأشارت المصادر بحسب وكالة "صفا" المحلية، إلى أن "الرئيس عباس طلب من أعضاء المركزي تهيئة أنفسهم لأخذ أدوارهم كمشرعين وأعضاء مجلس تشريعي بعد شهرين من الآن".

الجدير ذكره، أن المجلس المركزي عقد في ظل غياب فصائل رئيسية في منظمة التحرير كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والمبادرة الوطنية.