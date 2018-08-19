تحديد أسعار الأضاحي في الضفة الغربية

حددت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد، أسعار الأضاحي.

واجتمع وزير الزراعة د. سفيان سلطان بحضور مدير عام التسويق الزراعي مع مستوردي المواشي على بند الكوتا في إطار تحضيرات الوزارة لعيد الأضحى.

وخلال الاجتماع تم تحديد سعر بيع الأضحية من الخراف بواقع ٢٨ شيكل للكيلو الواحد للخراف التي يزيد وزنها عن 55 كغم، و30 شيكلا للخراف التي يقل وزنها عن 55كغم.

يشار الى أن عيد الأضحى المبارك يصادف يوم الثلاثاء 21/8، حيث تعتبر الأضحية من الشعائر عند المسلمين، بحيث تُذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ويستمر ذلك إلى آخر يومٍ من أيّام العيد.