وصيف بطل العالم مصاب بمرض القلب

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن توقف لاعبه الدولي الكرواتي إيفان سترينيتش عن ممارسة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعدما تم تشخيص معاناته من مشاكل في عضلة القلب.

وأعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي: "خلال فحوص طبية روتينية يجريها الرياضيون المحترفون في إيطاليا، تبين أن إيفان سترينيتش يعاني من بداية تضخم في عضلة القلب، وسيتطلب الأمر فحوصا إضافية بعد فترة راحة".

وكان ميلان يعول على سترينيتش في مسعاه لكسر هيمنة يوفنتوس على كرة القدم المحلية في الأعوام الماضية، إلى جانب لاعبين انضموا إلى صفوف الروسونيري هذا الصيف، من أمثال مواطنه نيكولا كالينيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا وحارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وانضم المدافع البالغ 31 عاما، وأحد العناصر الأساسيين في التشكيلة الكرواتية التي بلغت المباراة النهائية لكأس العالم 2018، إلى النادي الإيطالي في يوليو الماضي لثلاثة أعوام قادما من سمبدوريا، ولم يلعب بعد أي مباراة مع ناديه الجديد.

وخاض سترينيتش 41 مباراة دولية، منها ست مباريات من سبع خاضها المنتخب الكرواتي في مسيرته نحو المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام فرنسا بنتيجة 2-4 في النهائي.