رام الله: اعتصام داخل مقر منظمة التحرير للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

اعتصم عشرات النشطاء والمواطنين داخل مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الأحد، للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بعقوبات السلطة تجاه قطاع غزة، وطالبوا بمقابلة مسؤولين وأعضاء منظمة التحرير.

بدوره، دعا حراك ارفعوا العقوبات في بيان له وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية بالتوافد للمقر وتغطية ما يتعرض له النشطاء في الاحتجاج السلمي، ومصادرة هاتف من إحدى المشاركات.

وقمعت الأجهزة الأمنية في رام الله خلال الأسابيع الماضية عدة وقفات طالبت برفع العقوبات عن غزة، واعتقلت إعلاميين ومشاركين فيها.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.