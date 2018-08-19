اتلاف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

أتلفت الشرطة الأحد، 50 مركبة غير قانونية ضبطت في بلدتي اذنا والظاهرية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان أنها أجرت جولة لفحص المركبات والتأكد من توافر شروط السلامة العامة ولجاهزيتها للسير على الطرق العامة وضبطت وأتلفت 50 مركبة.

وأشارت إلى أن اتلاف المركبات تم بعد فحصها من قبل جهة الاختصاص شرطة المرور وتبين عدم قانونيتها أو امتلاكها لأية أوراق تسجيل قانونية، إذ تم مخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

وأكد البيان استمرارها بعملها المتواصل للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وحفظ الأمن والنظام العام.

وناشد بضرورة التخلص من هذه المركبات التي بحوزتهم حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.