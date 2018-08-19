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مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:17 - 19 اغسطس 2018
جون بولتون جون بولتون
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وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل ظهر الأحد، إلى الكيان الإسرائيلي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ استلامه مهام منصبه في مارس الماضي وتستمر 3 أيام.

وذكر موقع "والا" العبري أن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" وصل إلى مطار "بن غوريون" في مدينة اللد، ويتوقع أن يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم ونهار غد الاثنين.

وبين الموقع أن اللقاء سيناقش عدة مسائل شائكة من بينها الملف الإيراني وسوريا، إضافة لملف قطاع غزة، فيما سيلتقي كبار قادة الأمن الإسرائيلي بينهم رئيس الموساد يوسي كوهن، ونظيره الإسرائيلي مئير بن شابات.

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