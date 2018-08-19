شهادات أسرى تعرضوا لاعتداءات همجية على يد جنود الاحتلال

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إفادات لأربعة أسرى يقبعون في عدة معتقلات، تعرضوا لاعتداءات همجية وقاسية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم الأحد، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطفل زياد أبو جعص (16 عاما)، بعد مداهمة منزله ليلا في مدينة جنين، حيث انهال عليه الجنود بالضرب الشديد على ظهره وخاصرته، ومن ثم جرى نقله إلى زنازين معتقل "الجلمة" ذات الظروف السيئة، وقد تم في البداية تفتيشه تفتيشا عاريا ومن ثم نُقل للتحقيق معه، وخلال التحقيق لم يتوقف المحـــققون عن الصراخ في وجهه للاعتراف بالتهم الموجهة ضده.

في حين تعرض الأسير القاصر وعد طناطرة (17 عاما) من أم صفا في رام الله ، للضرب الشديد والركلات على مختلف أنحاء جسده وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، وذلك خلال عملية اعتقاله أثناء تواجده بالطريق العام، ولا يزال الأسير يشتكي من آلام نتيجة للضرب العنيف الذي تعرض له، ولغاية اللحظة لم تقدم إدارة معتقل "عوفر" أي علاج له.

كما نكلت قوات الاحتلال بالشاب مراد عطا (19 عاما) من قرية دير أبو مشعل في رام الله، والذي جرى اعتقاله بعد أن هاجمه 6 جنود وقاموا بضربه بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب بنادقهم على مختلف أنحاء جسده، ولم يسلم الأسير من الضرب والاهانة والتهديد خلال التحقيق معه في مركز شرطة "بنيامين"، حيث استمر التحقيق معه ساعة وتم نقله فيما بعد إلى معتقل "عوفر".

وسجل تقرير الهيئة أيضا، اعتداء جيش الاحتلال على الأسير الشاب نديم فقوسة (27 عاما)، وذلك خلال عملية اعتقاله من منزله في بلدة دورا بالخليل، علما بأن الأسير يقبع في الوقت الحالي في مركز توقيف "عتصيون".