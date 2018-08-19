"حشد" تناشد مصر لانهاء قضية العالقين في طريق العودة إلى غزة

ناشدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الرئاسة والحكومة المصرية بالعمل لوضع حد لمعاناة المسافرين الفلسطينيين من القاهرة إلى قطاع غزة

وقالت "حشد": "نتابع ما يجري من معاناة للمسافرين الفلسطينيين بقلق شديد، حيث يجبر المسافرين لتوقف والانتظار لأيام عند معدية الفردان، ثم يلي ذلك التوقف على حاجز الريسة، فضلا عن التوقف في أكثر من كمين أمني منتشر على مداد قناة السويس، كما يجبر المسافرين للانتظار في معبر رفح لساعات طويلة لحين الانتهاء من إجراءات دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية".

ونوهت (حشد) إلى الدور التاريخي للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ولشعب مصر الشقيق الذي احتضن على مدار سنوات طويلة أشقائهم الفلسطينيين وتبنوا همومهم وقضاياهم وشاركوا بدور رئيس في توفير الدعم المادي والسياسي للقضية الفلسطينية أمام كل المحافل وفي كل الميادين.

وأكدت على أنها تتفهم الظروف الأمنية التي تمر بها محافظة سيناء، وإذ تؤكد على توفر الكثير الكثير من المبررات القانونية والأخلاقية والإنسانية التي تدعو الدولة المصرية بكافة أركانها للمساهمة في وضع حد لمعاناة المسافرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وناشدت الهيئة الدولية (حشد) مؤسستي الرئاسة والحكومة المصرية بالعمل الجاد من أجل وضع حد لمعاناة المسافرين الفلسطينيين، وذلك عبر تسهيل عملية انتقالهم البري داخل الأراضي المصرية، وبما يسمح بتنظيم عملية انتقال للمسافرين تخلو من أي معاناة إضافية خاصة أن أغلب المسافرين من المرضي والأطفال والنساء.

وطالبت، الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية كافة، بالعمل الجاد من أجل أجبار دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار ووقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل.

ودعت، الرئيس والحكومة الفلسطينية والقوي الفلسطينية للاستجابة للجهود المصرية والبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، والمضي نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية.

كما دعت الهيئة الدولية (حشد) المنظمات الحقوقية وكافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المصرية المختلفة، للعمل من أجل حث الجهات الرسمية المصرية كافة للعمل دون أبطئ لإعادة النظر في إجراءات السفر المعتمدة تجاه المسافرين الفلسطينيين من العاصمة المصرية إلى قطاع غزة، وكذلك من قطاع غزة إلى القاهرة.