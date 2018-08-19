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الدعاء والامنيات يتصدران تغريدات النشطاء خلال هشتاغ #يوم_الترويه

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 10:47 - 19 اغسطس 2018
يوم التروية يوم التروية
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تصدر هشتاغ #يوم_الترويه قائمة الأعلى تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد (19/8/2018)، الذي يصادف الثامن من ذي الحجة تعبيراً عن سعادة النشطاء بهذا اليوم الإيماني العظيم.

وتبادل النشطاء عبر تغريداتهم التهاني بقدوم عيد الأضحى المبارك كما أرسلوا برقيات التهنئة لأكثر من مليوني مسلم قدموا من شتى أنحاء العالم إلى مشعر منى لقضاء #يوم_التروية، متمنين لهم القبول من الله عز وجل.

وأكثر ما غرد به النشطاء هو الدعاء لأنفسهم بزيارة بيت الله الحرام كونه من الأركان الخمسة للإسلام، كما دعوا لذويهم بسعة الرزق والسعادة والرضى فيما دعوا للمرضى بالشفاء والرحمة، أما لأمواتهم وأموات المسلمين فقد دعوا الله عز وجل بالغفران لذنبوهم ورحمتهم من عذاب النار وظُلمة القبر.

وعرض الكثير من النشطاء فيديوهات تعريفية عن الأعمال المطلوبة من حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهليل والتكبير كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ... الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)

وفي هذا اليوم العظيم يذهب فيه الحجاج إلى منى للمبيت فيها استعداداً لصعود جبل عرفة، كما أنه أحد الأيام العشر من ذي الحجة التي لها مكانة عند المسلمين.

واختلف العلماء في تسمية يوم التروية بهذا الاسم، فبعضهم يرى أنه سمّي بهذا الاسم؛ لأنّ الحجاج يشربون الماء فيه عند مبيتهم في منى، ويعدونه ليوم عرفة، فقديماً لم تكن المياه متوفرة في كل الأماكن، فكان على الحجاج أخذ حاجتهم من الماء والارتواء منه وهم في منى، قبل ذهابهم إلى عرفات، أمّا البعض الآخر فيقول سمي بالتروية نسبة إلى تروي سيدنا إبراهيم عليه السلام برؤيته وهو يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام طول اليوم، والتروي هنا هو تحديث النفس بأمر يقلقها.

ويُعدّ يوم التروية من أحد الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم في قوله: "والفجر، وليالٍ عشر"، فهو يومٌ عظيمٌ يبدأ فيه الحج، حيث يقوم المسلم بالإحرام في هذا اليوم وهو في منى، ومن هنا تبدأ مناسك الحج، ومن صام هذا اليوم من غير الحجيج فإنّه يُعطى من الأجر ما لا يعلمه إلّا الله تعالى.

 

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