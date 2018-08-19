لأول مرة في فلسطين:عمليات بالقسطرة لإنقاص الوزن بمجمع الشفاء

أكد د.محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي على نجاح عمليات القسطرة لانقاص الوزن لمرضى يعانون من البدانة الزائدة، من خلال إغلاق شريان المعدة الأيسر والذي بدوره يقوم بتغذية الخلايا المسؤولة علي الشهية و يقلل شعور المريض بالجوع.

وأوضح بأن المريض الأول التى أجريت له العملية فقد من وزنه 16 كجم خلال شهرين حيث يصل وزنه قبل العملية 139 كجم وأصبح بعدها 123 كجم، بينما المريض الثاني فقد من وزنه 12 كجم.

ويأتي اجراء تلك العمليات في اطار منع حدوث جلطات الشرايين التاجية والحد من نسبتها خاصة بين المجتمع الغزى الذى يعانى من نسبة بدانة بين سكانه تصل الى ٢٥%.

وأشار د.حبيب، إلى أضرار السمنة منها البدانة الزائدة و زيادة مشاكل الشرايين التاجية ، كما وأنها تزيد من نسبة الجلطات الدماغية والقلبية ، وارتفاع ضغط الدم وامراض السكرى.

وقال: " بأنها تزيد من نسبة حدوث سرطان القولون والرحم والثدى والبنكرياس، اضافة الى زيادة نسبة هشاشة العظام".

يشار الى أن عمليات انقاصِ الوزنِ يمكن أن تتم بإحدى ثلاثِ طرق جراحية تقليدية ، ونظراً لمضاعفات هذا النوع من العمليات التي قد تطرأُ أعراضها على المدى القصير أو الطويل ، تم اللجوء إلى إجرائها عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى نظام غذائيٍ معين يلتزم به المريض ، أو المكوث طويلاُ في المستشفى ، او حتى تناول أنواعٍ من الأدوية والمضادات الحيوية ، فيعود المريض لممارسة حياته الطبيعية.