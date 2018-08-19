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مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في العيسوية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:28 - 19 اغسطس 2018
اطارات اطارات
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أقدم مستوطنون فجر اليوم الأحد على إعطاب اطارات مركبات وخط شعارات عنصرية في حي حبايل العرب في بلدة العيسوية بمدينة القدس.

وقال محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في البلدة ، أن المستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية الغربية من البلدة حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرا،  ومنه انتقلوا إلى حي "حبايل العرب".

وأضاف أبو الحمص ان المستوطنين اعطبوا اطارات نحو 15 مركبة وقاموا بخط شعارات عنصرية على أحد جدران الحي وعلى أحد المركبات وهي ""عرب القدس ارهابيين".

وأضاف أبو الحمص ان شرطة الاحتلال وصلت الى المكان وقامت بتصوير المكان ومسح الشعارات ورفعوا البصمات.

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