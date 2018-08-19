الاحتلال يقرر اغلاق معبر بيت حانون "أيرز" شمال القطاع

قررت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، بزعم تنظيم مسيرات بحرية على الحدود الشمالية للقطاع المحاصر.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به محمد المقادمة، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في هيئة الشؤون المدنية.

وقال المقادمة: "إن قوات الاحتلال أبلغت بشكل مفاجئ بإغلاق معبر بيت حانون (إيرز) بدءا من اليوم الأحد، أمام حركة المسافرين باستثناء خروج الحالات المرضية من القطاع وعودة القادمين".

وأضاف: "إن الاحتلال أبلغ أن إغلاق المعبر جاء ردًا على تسيير مسيرات بحرية على الحدود الشمالية بين قطاع غزة وإسرائيل".

وكانت مسيرة بحرية هي الخامسة انطلقت مساء أمس السبت، اتجاه الحدود البحرية شمال قطاع غزة؛ للمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006.

وأطلقت المسيرة هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، بمشاركة 40 قاربا من مرفأ الصيادين بمدينة غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع.

يذكر أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب المسير البحري دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المتضامنين.