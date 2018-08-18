خسارة جديدة لارسنال في الدوري على يد تشيلسي

ألحق فريق تشيلسي الخسارة الثانية على التوالي بضيفه أرسنال بثلاثية لهدفين مساء السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدفين من إمضاء بيدرو رودريجيز في الدقيقة التاسعة، وألفارو موراتا بالدقيقة 20، قبل أن يعادل أرسنال الكفّة عن طريق هنريك مخيتريان في الدقيقة 37، وأليكس أيوبي بالدقيقة 41، ثم أحرز ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة 81.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد أرسنال خالياً من النقاط في المسابقة، بعدما خسر مباراته الأولى امام حامل اللقب مانشستر سيتي.

وفي مباريات أخرى، توتنهام هوتسبير على فولهام بثلاثية لهدف، وإيفرتون على ساوثهامتون بهدفين لواحد، وبنفس النتيجة تفوق بورنموث على وستهام يونايتد، وتجاوز ليستر سيتي عقبة ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، وتعادل كارديف سيتي مع نيوكاسل يونايتد بدون أهداف.