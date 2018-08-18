الحظ يعاند رونالدو في فوز يوفنتوس على كييفو

عاند الحظ الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول ظهور رسمي رفقة ناديه الجديد يوفنتوس في افتتاح منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء السبت أمام كييفو فيرونا.

واقتنص "البيانكونيري" فوزًا صعبًا من ملعب كييفو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أول لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأحرز سامي خضيرة في الدقيقة الثالثة، وبونوتشي بالدقيقة 75، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 93 أهداف يوفنتوس، بينما سجل ستيبنسكي، وجياكيريني هدفي كييفو فيرونا بالدقيقتين 38، و56 على التوالي.

وبفوز يوفنتوس، حقق الفريق أول 3 نقاط في مشواره للدفاع عن لقبه.