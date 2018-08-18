برشلونة ينتظر تحقيق رقم تاريخي في مباراة اليوم

ينتظر نادي برشلونة الإسباني تحقيق رقم تاريخي في مباراة اليوم السبت، أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة على بعد هدف واحد، من الوصول إلى رقم الـ 6000 هدف في تاريخ البارسا في بطولة الدوري الإسباني.

ويمتلك النادي الكتالوني حتى الآن، 5 آلالاف و 999 هدفا في بطولة الدوري الإسباني، مضيفة أن الفريق كان في حاجة لهدفين للوصول إلى 6 آلاف في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي بالليجا، لكنه سجل هدفا واحدا في مرمى نظيره ريال سوسييداد.

وأشارت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق سجل الهدف رقم 5 آلاف في 2009، كما أنه سجل الأهداف رقم 5100 في عام 2010 و5300 و5400 وذلك في عام 2012، و5900 في عام 2017.

ونوهت إلى أن الأسطورة الأرجنتينية من الممكن أن يسجل الهدف رقم 6000 لبرشلونة، وذلك في موسمه الـ15 مع الفريق الكتالوني.