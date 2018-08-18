ريال مدريد يخطط لاختطاف مبابي من باريس سان جرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خطة رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز للظفر بخدمات نجم فرنسا الصاعد كيليان مبابي.

ووفقاً لموقع "سبورت" فإن خطة رئيس "الميرنجي" تتكون من ثلاث مراحل، وأن بيريز استوعب في الأسابيع الأخيرة أنه لا يجب استفزاز إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف الموقع أن الأبيض الملكي سيعتمد الآن على خطة محكمة من أجل الظفر بخدمات النجم الشاب مبابي، أولى مراحلها هي احترام إدارة باريس سان جيرمان، حيث لا يرغب النادي الفرنسي أن يتم وضعه تحت الضغط.

وأضاف أن إدارة "الميرنجي" يتحتم عليها إلى جانب باقي لاعبي الفريق ضبط كلامهم بعناية، وعدم الإدلاء بأي تعليقات في فترة انتقالات اللاعبين، من أجل أن تُكلل مهمة التعاقد مع مبابي (19 عاماً) بالنجاح.

أما المرحلة الثانية، فهي انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين اللعب النظيف، إذ يخشى باريس سان جيرمان حرمانه من إبرام تعاقدات في الصيف المقبل، لا سيما بعد تعاقد نادي العاصمة الفرنسي مع نيمار، ومبابي في وقت سابق بمبالغ مالية كبيرة.

ويؤكد موقع "سبورت" أن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة بيريز هي التقدم بعرض مالي لا يمكن لباريس سان جيرمان رفضه، وأردف الموقع أن مبابي استطاع إثبات علو كعبه كواحد من أحسن اللاعبين الصاعدين في عالم كرة القدم.

يُشار إلى أن كيليان مبابي تألق بشدة في كأس العالم الأخيرة بروسيا، حيث قاد منتخب "الديكة" إلى الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بينما تبلغ قيمته المالية حالياً حوالي 150 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفير ماركت" الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.