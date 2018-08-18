مارادونا يرفض مقارنته مع ميسي

رفض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، إجراء مقارنة بينه وبين مواطنه ليونيل ميسي، موجها في الوقت ذاته نصائحا لنجم "راقصي التانغو".

وقال مارادونا في تصريحات لمجلة "ole" الأرجنتينية، نشرت الجمعة، :"لا أقارن نفسي مع أي شخص"، في إشارة إلى الأحاديث المتكررة التي تقارن بين النجمين.

ودعا نجم فريق نابولي الإيطالي السابق ميسي، إلى أخذ قسط وافر من الراحة، خاصة بعد إنهاكه في مباريات برشلونة والمنتخب، داعيا إياه إلى أن يكتفي باللعب في أوروبا، وألا يسافر أبعد من ذلك، وفق ما نقل موقع "يوروسبورت".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم طالب أثناء كأس العالم 2018، بالكف عن المقارنات بين ميسي ومارادونا.

ورغم تتويجه بكل الألقاب الممكنة على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي مع فريقه برشلونة، عجز ميسي عن الفوز بأي لقب مع منتخب بلاده الذي وصل معه إلى نهائي كوبا أميركا 2007، وخسر أمام البرازيل، ومونديال 2014 حيث خسر أمام ألمانيا، وكوبا أميركا 2015 و2016 وخسر أمام تشيلي في المناسبتين.

ومثّل مونديال روسيا 2018 الفرصة الأخيرة لكي يسكت ميسي أولئك الذين ينتقدونه، ودائما ما يعتبرونه أقل مستوى من الأسطورة مارادونا الذي قاد بلاده إلى لقبها العالمي الأخير عام 1986، لكن "البرغوث" خرج مع المنتخب من الدور الـ16 بعد الهزيمة أمام فرنسا.

وفي سياق آخر، تطرق مارادونا إلى تراجع كرة القدم الأرجنتينية والنتائج المخيبة للمنتخب في المونديال الأخير، مشيرا إلى غياب المقومات الأساسية، مثل الملاعب والكرات لبعض الأندية، لافتا إلى اضطرار الأندية المحلية للسفر بواسطة الحافلة لمدة يومين عوضا عن الطائرات بسبب قلة الدعم.

واعتبر أن توفير هذه الأمور الأساسية ضرورية لتحسين مستوى المنتخب، وانتشاله من الأداء الرديء الذي ظهر فيه بكأس العالم.