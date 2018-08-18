4 وفيات في 307 حوادث سير بالضفة الأسبوع الماضي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 199 آخرون، جراء 307 حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت 307 حوادث سير، نتج عنها مصرع أربعة أشخاص وإصابة 199 آخرين، وصفت إصابة واحدة منهم بالخطيرة و20 بالمتوسطة، و178 بالطفيفة.

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 10610 مركبات، وأنزلت عن الشارع 173 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4872 مخالفة مرورية، وحجزت 182 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 247 مركبة غير قانونية.