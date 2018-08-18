مدرب ريال مدريد يهرب من "السؤال الأهم"

أكد مدرب ريال مدريد، يولن لوبتيغي، أنه سعيد بما يملكه من لاعبين، متجاهلا الحديث عن أهداف "النادي الملكي" المحتملة في سوق الانتقالات قبل المباراة الافتتاحية في "الليغا" أمام خيتافي الأحد.

وقال لوبتيغي خلال مؤتمر صحفي السبت، "في الوقت الحالي نركز على استخراج أفضل ما في التشكيلة التي لدينا، وهي قائمة نحبها ومليئة بالمواهب وسنعمل معها".

ونقلت "رويترز" عن لوبتيغي "نحن معجبون باللاعبين الموجودين معنا وليس لدينا أي شكوك. يمتاز لاعبونا بسلوك رائع وسترى الجماهير فريقا من الموهوبين في ريال مدريد. اللاعبون المهمون هم الذين نمتلكهم بالفعل".

ولم يتعاقد ريال مدريد مع بديل لهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو عقب بيعه إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو (120.1 مليون دولار). وتعاقد فقط مع الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، والحارس تيبو كورتوا، والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما).

وأعار ريال مدريد لاعبين بدلاء مهمين هم تيو هرنانديز وماتيو كوفاسيتش إلى ريال سوسيداد وتشلسي على الترتيب.

ومع ذلك قال لوبتيغي إن الشيء الأساسي في ذهنه هو بدء الموسم بقوة لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، عندما أنهى ريال مدريد الموسم متأخرا بفارق 17 نقطة عن برشلونة البطل، وخلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.