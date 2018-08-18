جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين فطاير ومعمر

شيعت جماهير شعبنا وسط وجنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثماني الشهيدين كريم فطاير وسعدي معمر، اللذان استشهدا أمس الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة الكبرى.

وصلى المشيعون على الشهيدين كلِّ على حدة، وانطلقوا بهما إلى مقابر الشهداء، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ورفح جنوب القطاع حيث ووريا الثرى، منددين باستمرار جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرقي محافظة رفح، أطلقت النار تجاه المواطن سعدي أكرم محمد أبو معمر (27 عاما)، فأصابته بعيار ناري في الرأس، ونقل إلى مستشفى غزة الأوروبي في محافظة خان يونس، حيث أعلن المستشفى عن استشهاده متأثراً بجروحه.

واستشهد المواطن فطاير (28 عاما) من سكان مدينة دير البلح، إثر إصابته بعيار ناري في الرأس ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة نفسها، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.