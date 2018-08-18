منتدى المهن الطبية يختتم سلسلة أيام علمية بمحافظات غزة

اختتم منتدى المهن الطبية في الاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية، سلسلة أيام علمية نفذت في جميع محافظات غزة بعنوان قراءة ودلالات التحاليل الطبية حيث استفاد منها ما يزيد عن 400 خريج وخريجة والعاملين بمستشفيات القطاع بإشراف نخبة من المدربين والمدربات.

رئيس المنتدى أ. ماجد البطش أكد أن هذا الأيام العلمية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي أطلقها المنتدى من بداية العام الجاري وضمن الخطة المعدة لزيادة خبرات ومهارات الخريجين والعاملين في الحقل الطبي.

كما شكر البطش إدارة المستشفيات التي اتاحت الفرصة لإقامة الأيام العلمية داخل قاعات المستشفيات بمحافظات القطاع كما شكر المحاضرين على ادائهم المميز وجهودهم خلال الأيام العلمية.

وكانت الأيام العلمية تشمل جميع محافظات قطاع غزة حيث كانت الأيام العلمية بمحافظة رفح داخل مستشفى الهلال الاماراتي بينما كان اليوم العلمي في المحافظة الوسطى بمستشفى شهداء الأقصى ومحافظة غزة بمستشفى النصر للأطفال ومحافظة شمال قطاع غزة بالمستشفى الاندونيسي وكانت ختام الأيام العلمية بمجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة بحضور نائب رئيس الاتحاد الإسلامي الأستاذ عطا الجزار ممثل عن مدير مستشفى ناصر الطبي.

واكد الجزار خلال كلمته على أهمية العلم والتعلم وثمن جهود منتدى المهن الطبية التي تهدف لزيادة خبرات ومهارات الخريجين والعاملين في الحقل الطبي، داعيا إياهم لمزيد من الأيام العلمية والدورات التدريبية بالشراكة مع المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني.