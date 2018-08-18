لجنة الانتخابات: اقفال باب الترشح للانتخابات المحلية- الإعادة 2018

أنهت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، مرحلة الترشح في 18 هيئة محلية مشمولة بالانتخابات المحلية-الإعادة 2018، حيث استقبلت اللجنة 22 طلب ترشح في مكاتبها في محافظات الضفة الغربية خلال فترة الترشح والتي استمرت عشرة أيام.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في وقت لاحق من مساء، اليوم السبت، للنظر في طلبات الترشح المقدمة والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض، تمهيدا لنشرها للجمهور بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أنها ستقوم يوم 27 آب بنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين على موقعها الالكتروني، وفي مكاتبها وفي مقار الهيئات المحلية، بغرض اطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالمرشحين، وإمكانية تقديمهم للاعتراضات على القوائم والمرشحين وذلك وفقا للقانون وضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.

يذكر أن الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين سينشر يوم 8 أيلول المقبل، بعد اطّلاع اللجنة والمحاكم المختصة على الاعتراضات والطعون المقدمة من قبل المواطنين -إن وجدت- والبت فيها، حيث يتزامن هذا التاريخ مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.