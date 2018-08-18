داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأحد.

وأوضحت أن السفر سيكون لما تبقى من الحافلة السابعة بالإضافة للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف 2 أغسطس.

ودعت المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد صباح غد الأحد الساعة 6 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت المسافرين ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

وكانت السلطات المصرية أعلنت الخميس الماضي، أن معبر رفح سيفتح يوم الأحد (19/8/2018) أمام الغزيين في كلا الاتجاهين على أن يغلق يوم الاثنين بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

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