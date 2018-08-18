استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة نحو 300 الأسبوع الماضي

وثّق تقرير إحصائي صدر عن حركة "حماس"، استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير اليوم السبت، بأن الأسبوع الماضي قد شهد مقتل مستوطنة وإصابة أربعة "إسرائيليين"، فيما نفذت المقاومة عمليتا دهس وطعن، وذلك ضمن 116 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية.

وأحصى التقرير 18 نقطة تماس أمس الجمعة، و17 يوم الخميس، بالإضافة لـ 10 الأربعاء الماضي، و12 منتصف الأسبوع (الثلاثاء). منوهًا إلى أن الإثنين الماضي شهد 22 نقطة مواجهة، و16 يوم الأحد إلى جانب 12 بداية الأسبوع (السبت).

وذكر أن 298 مواطنًا فلسطينيًا، أصيبوا برصاص وغارات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. مبينًا أن 270 إصابة كانت أمس الجمعة.

وأشار التقرير، إلى استشهاد شابين فلسطينيين في "جمعة ثوار من أجل القدس"؛ أمس الجمعة، على حدود قطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشابًا من أم الفحم بالداخل المحتل برصاص شرطة الاحتلال في القدس.

ويوم الأحد، استشهاد شاب من بنى سهيلا شرقي خانيونس، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرقي المدينة؛ خلال مسيرات العودة في 14 أيار/ مايو الماضي.

وأعلنت "نجمة داود الحمراء"؛ الخميس الماضي، عن مقتل مستوطنة في عملية دهس عند مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضٍ فلسطينية غربي نابلس. بالإضافة لإصابة مستوطنة أخرى رشقًا بالحجارة قرب بيت أمر شمالي الخليل.

وأصيب يوم الأربعاء الماضي، جنديان إسرائيليان بالحجارة خلال المواجهات في باب الزاوية بمدينة الخليل، ومستوطنة بالحجارة قرب الزاوية بسلفيت يوم الثلاثاء.