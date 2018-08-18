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جوال تطلق حملة عيد الأضحى لمشتركيها بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:53 - 18 اغسطس 2018
حملة شركة جوال حملة شركة جوال
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أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال اليوم السبت حملتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي حملة اسم "هيص بالعيد حزم بتكفي وبتزيد"

وأعلنت جوال عن حملتها الجديدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة: "إن هذه الحملة خاصة بمشتركيها في قطاع غزة فقط"

وشملت الحملة على دقائق اتصال ورسائل لا محدودة بالإضافة لحزمة إنترنت بمقدار 2 جيجا بايت مقابل 30 شيكل, كما تضمنت خيار آخر يمكن للمشتركين الاشتراك به بمبلغ 5 شيكل فقط للحصول على 730 دقيقة اتصال ورسائل لا محدودة ونصف جيجا انترنت

هذا وتعمل جوال وبشكل مستمر على إطلاق مجموعة من الحملات والعروض المميزة تقديرا لمشتركيها 

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