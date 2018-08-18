الديمقراطية: دماء أبناء شعبنا في مسيرات العودة لن تكون رخيصة

جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التأكيد على ضرورة الوقوف بجانب أسر الشهداء والجرحى وتوفير حياه كريمة تليق بهم من قبل القيادة الفلسطينية، مُعتبرة أن الاهتمام بهم يجب أن يكون على رأس اولوياتها لما قدموه من تضحيات كبيرة بدمائهم وأرواحهم لأجل أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في اذهان الشعوب العربية والإسلامية والأممية.

وقال ناهض القريناوي عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسئولها بالمحافظة الوسطى في كلمة له شرق مخيم البريج: "إن الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا ومن خلال نضالهم ضد الاحتلال في مسيرات العودة كان لهم الدور الكبير في تحفييز الرأي العام الدولي ودفعه للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ومساندتها رغم تنكر بعض المحافل الدولية لمعاناة شعبنا.

وأوضح القريناوي أن الجبهة الديمقراطية في المنطقة الوسطى ورفاقها جاؤوا إلى مخيم العودة شرق مخيم البريج للتأكيد على ان دماء أبناء شعبنا لن تكون رخيصة داعياً في السياق ذاته المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته ضد البطش الصهيوني المتواصل على شعبنا.

ودعا القريناوي لضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي مُعتبراً ان المخرج الوحيد للحالة الفلسطينية الراهنة هو الرجوع للاتفاقيات الموقعة من 2011 الي 2017 وتطبيقها بإرادة داخلية تجابه الهجمة الصهيونية الامريكية التي تهدف إلى تصفيه القضية الوطنية الأساسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين الامر الذي يتطلب عودتهم إلى بيوتهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194.

وأكد القريناوي في ختام كلمته ان مسيرات العودة لن تتوقف الا بتحقيق اهدافها بإحقاق حقوق اللاجئين وفك الحصار الظالم، وفتح المعابر.