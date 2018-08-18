وفاة "كوفي عنان" الأمين العام السابق للأمم المتحدة

قالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان قد وافته المنية اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) الخبر عن مؤسسة كوفي عنان.

وتوفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بعد فترة قصيرة من اصابته بمرض، بحسب ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه، بعد ظهر اليوم السبت.

وقال المؤسسة في بيان "ببالغ الحزن تعلن عائلة انان ومؤسسة كوفي انان ان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز جائزة نوبل للسلام كوفي عنان، توفي بسلام السبت 18 بعد اصابته بمرض لفرة قصيرة".

ويعد عنان هو الأمين العام السابع للأمم المتحدة، حيث جاء فى منصبه خلفا لسلفه الدكتور بطرس غالى، كما عين كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية فى سوريا فى شباط من العام 2012.

وتوفي عنان الذي كان قد حصل على جائزة نوبل للسلام عن عمر يناهز الثمانين عاماً.