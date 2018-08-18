قاضي القضاة: يستنفر المسلمين للدفاع عن "الأقصى" في وجه اعتداءات الاحتلال

دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، العالمين العربي والإسلامي، لتحرك حقيقي وعلى كافة المستويات لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي بلغت ذروتها بإغلاق أبوابه ومنع إقامة الصلاة فيه والاعتداء على المصلين الذين اعتصموا امام بواباته وخاصة في باب الاسباط ما أوقع العديد من الاصابات بين النساء والشيوخ المرابطين الذين رفضوا هذا الإجراء العنصري وأصروا ان تفتح الابواب وبدون اي اعاقات من قبل شرطة الاحتلال.

وأكد الهباش في بيان صحفي اليوم السبت، أن مشاهد أمس الجمعة في ساحات المسجد الأقصى وأبوابه تعيد الى الأذهان مواقف البطولة والشرف التي سطرها المقدسيون ومن استطاع من ابناء شعبنا الفلسطيني من الوصول الى مدينة القدس في معركة البوابات الالكترونية العام الماضي التي هزمت العقلية العنصرية والإجرامية لحكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال التي يبدو انها لم تتعلم الدرس والعبر وهو أن الحرم القدسي الشريف بكل تفاصيله خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه او تخطيه وشعبنا الفلسطيني مستعد للدفاع عنه حتى آخر نفس ومهما كلف الثمن .

وطالب قاضي القضاة أبناء شعبنا القادرين على الوصول الى مدينة القدس بتكثيف التواجد داخل المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه الى جانب اخوانهم المقدسيين الذين كرمهم الله بالدفاع عن اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مجددا دعوته لابناء الامتين العربية والاسلامية بشد رحالهم إلى مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى ونيل شرف الدفاع عنه.

وأضاف الهباش، ان استمرار الهجمة الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى سوف تفتح الباب أمام جميع الخيارات والسيناريوهات التي طالما حذرنا منها وعلى رأسها الحرب الدينية التي تقوم دولة الاحتلال بإشعال فتيلها ولا يعلم أحد بنتائجها ىالكارثية والتي سيكتوي بنارها الجميع.