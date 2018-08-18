الاحتلال يقتحم يعبد والمستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في عرابة

﻿ داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة منازل في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين .

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت منطقة البياضة، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

وفي محافظة جنين ايضا، قَطّع المستوطنون عشرات أشجار الزيتون في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية، بأن مستوطنون قَطّعوا عشرات أشجار الزيتون تخطى عمرها 15 عاماً، تعود للمواطن نظمي دهيدي.

وأكدت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على أرضه المحاذية لمستوطنة "دوتان" المقامة على اراضي، إذ سبق ان قَطّع المستوطنون اشجار زيتون قبل أربع سنوات في ذات المنطقة.