رد صيني صارم على "ضرب الولايات المتحدة"

قدمت وزارة الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال إن من المرجح أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها.

واعتبرت الصين أن التقرير لا يزيد عن "مجرد تكهنات".

وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأميركا، بسبب التجارة، وقد ورد ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية، وضخم "ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني".

وأضافت أن "الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا وقدم احتجاجات قوية للجانب الأميركي"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية، وتساهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي.

وأضافت أن "تعزيز الجيش الصيني للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي".