الاحتلال يعيد فتح أبواب "الأقصى" بعد إغلاقها لساعات

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاقه لساعات.

وأدى مئات المصلين صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى وباحته بعد إعادة فتحه.

وكانت قوات الاحتلال قد اغلقت بعد عصر أمس الجمعة، جميع أبواب المسجد الأقصى وأخرجت جميع المصلين بالقوة وحرمتهم من اداء صلاتي المغرب والعشاء داخله.

كما اعتدت على المصلين أثناء صلاة العشاء امام باب الاسباط واخرجتهم من المنطقة بالقوة.

وجاء الإغلاق عقب استشهاد شاب من مدينة أم الفحم، عصر الجمعة، بعد أن أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار بزعم أنه حاول طعن أحد أفراد الشرطة.