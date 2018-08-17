علاج جفاف البشرة بالمرطبات وتجنب المياه الساخنة

البشرة الجافة ليست علامة خطر بشكل عام، ولكن يمكن أن تعطى مظهرا مزعجا للشخص وغير مريح، ومعظم حالات جفاف البشرة يكون نتيجة عوامل بيئية يمكن التحكم فيها جزئياً على الأقل، تشمل العوامل التى تؤثر على جفاف البشرة عوامل الطقس الحار أو البارد ، والرطوبة ، واستخدام الماء الساخن كثيرا فى غسل البشرة .

يمكن استخدام وسائل عديدة لعلاج جفاف البشرة وفقا للموقع الطبى " mayoclinic"، ويشمل ذلك استخدام الكريمات المرطبة، وتجنب الصابون المعطر الذى يسبب جفاف البشرة، قد تتطلب مشاكل الجلد الجاف المزمن أو الشديد التشخيص من قبل طبيب جلدية متخصص

عراض جفاف البشرة

غالباً ما يكون جفاف البشرة عرض مؤقت خاصة فى فصل الشتاء ولكن على جانب اخر قد تكون حالة مزمنة ترافق الشخص مدى الحياة، وتعتمد أعراض جفاف الجلد على عمرك وصحتك ومكان إقامتك ومدة الوقت التى تقضيها فى التعرض للهواء ، يمكن أن يسبب جفاف البشرة أحد الأمور التالية:

* تظهر علامات الخشونة على الجلد .

* الانزعاج عند الاستحمام أو السباحة.

* الحكة الدائمة نتيجة نقص الترطيب بالبشرة.

* احمرار الجلد.

* قد يسبب جفاف البشرة تشققات عميقة تصل إلى حد النزيف.

اسباب جفاف البشرة

بعض الأمراض يمكن أن تؤثر بشكل كبير على البشرة وتسبب جفاف بها، تشمل الأسباب المحتملة لجفاف البشرة ما يلى:

1- الطقس: يميل الجلد إلى أن يكون أكثر جفافًا في فصل الشتاء ، عندما تنخفض درجات الحرارة والرطوبة.

2- الحرارة: التدفئة المركزية أو وسائل التدفئة الزائدة تقلل من الرطوبة وتسبب جفاف البشرة.

3- الاستحمام بالماء الساخن: قد يؤدى الاستحمام بالماء الساخن إلى جفاف البشرة.

4- الصابون والمنظفات: العديد من أنواع الصابون والمنظفات والشامبو يزيل الرطوبة من البشرة ويزيل الزيوت الأساسية بها، مما يسبب جفاف البشرة.

5- حالات مرضية: مثل الأشخاص الذين يعانون من حالات الجلد مثل التهاب الجلد (الأكزيما) أو الصدفية فهم أكثر عرضة للإصابة بجفاف البشرة.

جنب الماء الساخن الذى يؤدى الى جفاف البشرة

كيفية الوقاية من جفاف البشرةبعض النصائح قد تساعد على الوقاية من جفاف البشرة بشكل مفرط منها:

1- الترطيب الذى يحمى البشرة من فقدان أى زيوت بها وبالتالى يحد من تشققات وجفاف الجلد.

2- الحد من التعرض للمياه: يجب أن تحافظ على وقت الاستحمام مدة لا تتعدى 10 دقائق أو أقل وعدم استخدام الماء الساخن للغاية على الجسم.

3- تغطية أكبر قدر ممكن من الجلد في الطقس البارد، خاصة فى فصل الشتاء الذى قد يسبب جفاف للبشرة.

استخدام المرطبات لعلاج جفاف البشرة

علاج جفاف البشرة

في معظم الحالات يستجيب الجلد الجاف لإجراءات تغير نمط الحياة مثل :

1- استخدام المرطبات وتجنب الاستحمام بالماء الساخن الطويلة.

2- إذا كنت تعاني من جفاف شديد وتقشر بالجلد قد يصف الطبيب كريم بدون وصفة طبية يحتوي على حمض اللاكتيك أواليوريا.

3- إذا كان لديك مرض جلدي أكثر خطورة ، مثل الأكزيما أو الصدفية ، قد يصف الطبيب كريمات ومراهم الخاصة بكل حالة بالإضافة إلى الرعاية المنزلية.

4- إذا كان جفاف البشرة مصاحب له التهاب بالجلد مع احمرار وحكة قد يشمل العلاج على الهيدروكورتيزون.

5- إذا كان هناك جروح نتيجة الجفاف قد يستلزم تغطية الجرح للمساعدة في منع العدوى.

6- استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على المرطبات. إذا كانت بشرتك جافة للغاية.

7- استخدام المراهم التي تحتوي على الفازلين ولكن يتم استخدامها فقط في الليل.

8- اختر الأقمشة الطبيعة مثل القطن والحرير التى تعطى البشرة فرصة للتنفس