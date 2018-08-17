عدسة لاصقة تختفي داخل عين سيدة لأكثر من 25 عاما

من الصعب أن تصدق واقعة اختفاء عدسة لاصقة في محجر عين سيدة، حيث لم يتمكن أطباء العيون من العثور عليها لسنوات طويلة، لتعيش السيدة لسنوات طويلة وفي عينها شئ لا تعلم أين اختفى.

وقبل 25 عاما، فقدت جاكلين الشابة البريطانية عدسة لاصقة كانت قد وضعتها في عينيها قبل خوضها لمباراة للعبة الريشة الطائرة، ونسيت الأمر.

ليعاود الألم جاكلين، لتذهب بعدها للأطباء ليكتشفوا أن العدسة اللاصقة التي اختفت كل هذه السنوات في جانبٍ من جفنها.

وقالت صحيفة اكسبريس إن السيدة التي تبلغ الآن 42 عاما، صدمت بعدما علمت أن العدسة اللاصقة لم تغادر محجر عينها وأنها ما زالت فيها، وبعد نحو 25 عاما استطاعت جاكلين أن تتخلص من العدسة المزعجة بعد جراحة عاجلة.