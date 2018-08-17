المدلل: ثوار العودة ماضون باتجاه تحرير الأقصى والمقدسات

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن ثوار مسيرات العودة وكسر الحصار ماضون باتجاه تحرير الأقصى والقدس من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى" في الذكرى ال49 لإحراق المسجد الأقصى، بمخيم العودة شرق مدينة رفح.

وقال القيادي المدلل :"إن الحريق الذي أشعله المجرمون الإسرائيليون في المسجد الأقصى منذ قرابة نصف قرن لازال يشتعل في قلوب العرب والمسلمين، كون أن الجريمة لا تزال ماثلةً أمام أعيوننا".

وأضاف "الاحتلال يواصل مسلسل جرائمه بالانتهاكات والاقتحامات والحفريات وطرد المقدسيين من أرضهم، وإغلاق بوابات المسجد الأقصى في وجه المصلين".

ووجه المدلل دعوة لجماهير شعبنا المنتفض للاستمرار بواجبهم تجاه القدس، لأن سيف الجهاد سيظل مُشرعاً في وجه العدو الإسرائيلي، مشددا على أن جهادنا مستمر طالما أن المسجد الأقصى يدنسه المحتلون.

كما شدد على أن دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في مسيرات العودة ستظل كابوسا مرعبا يلاحق العدو المحتل، منوها إلى أن هذه الدماء الزكية لا يمكن أن تذهب هدراً؛ فهي التي تُشعل فينا نهج المقاومة.

وأكد المدلل أن كل الخيارات الزائفة لا يمكن أن تعيد لنا المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن نهج التسوية والتطبيع مع المحتل يعطيه مزيداً من الشرعية.

وحذر القيادي في "الجهاد" مما تسعى إليه الإدارة الأميركية بقيادة المجرم دونالد ترامب لطمس القضية الوطنية والحق الفلسطيني.

وقطع المدلل عهداً للمقدسين والمرابطين، أن تظل المقاومة مستمرة حتى تحرير المسجد الأقصى، معتبراً أن أقصر الطرق أن نعمل على دعم وإسناد أهالي الضفة المحتلة، ليواصلوا مقاومة المحتل في ظل الصمت العربي والإسلامي.