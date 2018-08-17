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مئات المواطنين يؤدون "المغرب" في باب الأسباط

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:05 - 17 اغسطس 2018
الصلاة في المسجد الاقصى الصلاة في المسجد الاقصى
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أدى مئات المواطنين صلاة المغرب في محيط باب الأسباط بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وطرد المصلين منه.

و اعتصم المصلون في محيط باب الأسباط حتى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى.

من جانبه، قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي إن الاحتلال يبيت شرا للمسجد الأقصى، وينتظر أي حدث لإغلاقه ومنع المسلمين أصحاب الحق الوحيد بالمسجد الأقصى من الصلاة فيه بحرية.

وأضاف "نحن نعترف بسلطة واحدة على المسجد الأقصى وهي سلطة الأوقاف الإسلامية، ومن حقنا أن نصلي فيه بحرية دون معيقات الاحتلال وأجهزته الأمنية"، مؤكدا "أننا سنستمر باتصالاتنا لإبراز خطورة ما يخطط للمسجد الأقصى المبارك".

ووجه الرويضي التحية للمصلين الذين قرروا أداء صلاة المغرب في باب الأسباط، رفضا لإغلاق المسجد الأقصى ومحاولة طرد حراسه ومنع رفع الأذان به.

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