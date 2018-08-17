الحية: بتنا في الشوط الأخير من الجهود المصرية والأممية والقطرية للتهدئة

قال نائب قائد حركة حماس بقطاع غزّة، د. خليل الحية: إن الجهود المصرية والأممية والقطرية الرامية إلى إتمام اتفاق تهدئة مع إسرائيل، وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأضاف الحية، خلال حديثه لقناة "الميادين" اليوم الجمعة، أن الحديث في اتفاق التهدئة قائم على تفاهمات العام 2014، مبيّناً أن الأيام القادمة ستكون شبه نهائية في مراحل ترسيم الاتفاق الموقع.

وتابع: "نحن مع التهدئة في غزة ليعيش شعبنا كريماً ونواصل نضالنا لإسقاط صفقة القرن"، لافتاً إلى أن صفقة ترامب بدأت في القدس والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ورأى الحية، أنه إذا لم ينظر الرئيس محمود عباس بعيونه الوطنية لأوضاع غزّة، فإن التاريخ لن يقف عنده وسيتجاوزه، مؤكداً على أنّ الحكومة الفلسطينية الحالية جزء من الانقسام.