حماس تدعو للتدخل العاجل لإنهاء مأساة العالقين في سيناء

دعا المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، الفصائل الفلسطينية كافة والسفارة الفلسطينية في القاهرة للتدخل الفوري والعاجل لإنهاء مأساة العالقين في الجانب المصري من معبر رفح البري وضمان وصولهم إلى قطاع غزة.

وقال برهوم في تصريح عبر صفحته في "الفيسبوك" اليوم الجمعة: "كان من المتوقع في ظل هذا الحضور الفصائلي الكبير في القاهرة أن تنتهي على الأقل المآسي والعذابات التي يتعرض لها العالقين في الجانب المصري من أبناء غزة، حيث لا يزال أكثر من ألف منهم في العراء منذ أكثر من خمسة أيام بلا طعام ولا ماء جلهم من الأطفال والنساء والمرضى والمصابين".

وأضاف: "هذه المأساة تستدعي تدخلا عاجلا من جميع المتواجدين في القاهرة ومن السفارة الفلسطينية والاستجابة الفورية لصرخات ونداءات هؤلاء وإنهاء مأساتهم فورا وضمان تنقلا وسفرا آمنا حرا وكريما لأهلنا في القطاع".

وكان المئات من العالقين في الجانب المصري ناشدوا المسؤولين الفلسطينيين للتدخل الفوري والعاجل لإنهاء مأساتهم قبل دخول إجازة عيد الأضحى المبارك المقررة يوم الاثنين القادم، مؤكدين أنهم يتعرضون للإذلال والقهر في طريق عودتهم من القاهرة إلى قطاع غزة.