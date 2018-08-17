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صحفي يناشد الجهات المسؤولة بتوفير الطعام والماء للعالقين في الجانب المصري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:34 - 17 اغسطس 2018
عالقون في الجانب المصري عالقون في الجانب المصري
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ناشد الزميل الصحفي احمد الفيومي والعالق منذ عدة ايام برفقته المئات من أبناء شعبنا العائدين من القاهرة عبر معبر رفح إلى وطنهم غزة بضرورة توفير المياه والطعام بأقصى سرعة للعالقين من المرضى والاطفال وكبار سن، مشيرا إلى أن حالة ولادة من بينهم.

وقال الصحفي الفيومي: "إن المكان الذي اتواجد فيه خارج المعبر من الجانب المصري فيه أكثر من ١٠٠٠ فلسطيني من نساء وأطفال وكبار سن ومرضى وهم بحاجة ماسة لتوفير المياه والطعام وأقل شيء حمام للنساء".

وكان فلسطينيون عالقون في منطقة العريش شرق سيناء قد ناشدوا فتح معبر رفح البري ليعودوا إلى منازلهم في قطاع غزة.

يشار إلى أن العالقين امضوا خمسة أيام في الطريق من القاهرة إلى المعبر الذي يتم إغلاقه يومي الجمعة والسبت خلال الأسبوع.

وكان المكتب الإعلامي لمعبر رفح البري أعلن في بيان صحفي أن المعبر سيُغلق ابتداء من يوم الاثنين 20/8/2018 ولغاية يوم السبت 25/8/2018؛ بسبب حلول عيد الأضحى.

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