النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بفعل مخاوف بشأن التجارة

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي آخر في الوقت الذي زادت فيه المخاوف من أن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يؤثران سلبا على الطلب على المنتجات البترولية.

وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا إلى 72.09 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا إلى 65.82 دولار للبرميل.

وما زال برنت يتجه صوب التراجع واحد بالمئة هذا الأسبوع، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. في غضون ذلك يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز اثنين بالمئة.

ويقول تجار ومحللون إن العائق الأكبر للأسعار هو زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية على خلفية توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف عملات الأسواق الناشئة مما يضغط على النمو واستهلاك الوقود.

وقال بنك دي.بي.إس السنغافوري إن بيانات صينية تظهر ”انخفاضا مطردا“ في النشاط وإن ”الاقتصاد يواجه عوامل معاكسة إضافية بسبب تزايد التوترات التجارية“.

في غضون ذلك يقول بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه إن ضعف الليرة التركية سيقيد المزيد من النمو في الطلب على البنزين والديزل هذا العام.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الطلب يتباطأ، يبدو أن المعروض يرتفع، مما يعرقل الأسواق أكثر.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية هذا الأسبوع زيادة كبيرة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مع ارتفاع الإنتاج أيضا.