إصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع في جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى

أصيب عددٌ من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ21 التي تحمل عنوان "جمعة الثوار من أجل القدس والأقصى".

وأفاد مراسلونا في مخيمات العودة شرق قطاع غزة أن عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا في مسيرة العودة وكسر الحصار تجاه السياج الزائل في مخيمات العودة كافة شرق قطاع غزة قبل بدء الفعاليات بشكل رسمي.

وأشار إلى ان المشاركين أشعلوا إطارات السيارات لمنع الرؤية لدى القناص الإسرائيلي، إضافة إلى التجهيز لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية كوسيلة للدفاع عن أنفسهم من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم كافة أنواع الأسلحة والرصاص القاتل المحرم دولياً دون مراعاة للقوانين والحقوق الدولية الانسانية.

وذكر مراسلنا جنوب قطاع غزة أن مواطنين أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم العودة في مدينة رفح جنوب القطاع فور اقترابهم من السياج الزائل.

وفي غزة أصيب مواطنٌ برصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت الجماهير للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد عصر اليوم في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يتبع...